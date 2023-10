El fuerte cruce de Ángel de Brito y Carmen Barbieri en la mesa de Mirtha

Como era previsible, a lo largo de la cena en la "mesaza" el conductor de LAM y la comediante mantuvieron tensos diálogos . No hubo manera de que pudieran sostener una conversación sin chicanas de una parte o de la otra. Algo que entretuvo e incomodó por partes iguales a sus compañeros de mesa, Luis Novaresio y Santi Maratea .

En un momento, Carmen empezó a hablar de sus cejas "esta se levanta más", explicó señalando el lado derecho de su cara. "Vos, Ángel, que me criticás tanto, fijate", le disparó la actriz. "Yo jamás te critiqué en la vida, no busques pelea, Carmen. Te acabo de decir que estás hermosa", le respondió el periodista. "No niegues, mirame a la cara", insistió Barbieri.