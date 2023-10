Fuerte: Carmen Barbieri le pegó a Yanina Latorre el palo más duro de su vida

Carmen Barbieri.mp4 Poco antes de debutar con Mañanísima en El Trece, Carmen Barbieri habló sobre su pelea con Yanina Latorre.

"Yo me hubiera negado a recibirla, no la quiero tener en el piso. No quiero ni tomar un café con ella, no me interesa. Ojo, no la odio, para odiar a alguien primero hay que haberlo querido. Yo no la odio, no la ninguneo, no hablo mal de ella, no me meto en su vida privada ni cuento cosas que sé", reconoció Carmen en un reportaje que le hicieron en el diario La Nación.

LA PELEA DE CARMEN BARBIERI CON YANINA LATORRE

El enfrentamiento entre Carmen y la panelista de LAM data de largo tiempo. Sin embargo, la comediante asegura que no tendría poblema en ir como invitada al ciclo conducido por Ángel de Brito y enfrentar a la más dura de las "Angelitas". "Pero que no se metan con mi vida privada... Cuando se meten con mi vida privada de manera tan alevosa, va carta documento. La señora del jugador de fútbol ya tiene una carta documento", reveló en un reportaje que le hicieron en Ciudad Magazine.

"Ella es tan personal... Cree en la libertad de prensa. Yo también creo. Pero hay que saber hasta dónde llegar. Una cosa el libertad y otra, libertinaje. Lastimar es duro. Y me lastimó. Si ella está contenta con eso... Bueno, lo lograste", confesó dolida Carmen Barbieri, dejando claro que no hay posibilidad de reconciliación en un futuro cercano.