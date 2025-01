Mirtha Legrand se cansó de El Trece y tuvo un fuerte exabrupto

El martes por la noche, en plena gala por el 30° aniversario del Hotel Costa Galana, la diva tomó el micrófono y dejó en claro su malestar con las autoridades de El Trece, canal con el que aún no ha llegado a un acuerdo para la realización de su programa en la costa. "Durante muchos años hice los almuerzos de Mirtha Legrand desde acá con muchísimo éxito, con muchísimo éxito, y no sé por qué mierda no se hace", lanzó con vehemencia, recibiendo una ovación por parte del público presente.

Embed Mirtha Legrand contra El Trece desde Mar del Plata: "Durante muchos años hice los almuerzos desde acá con muchísimo éxito y no se por qué mierda no se hacen" pic.twitter.com/KB7m8WvfkQ — Agencia El Vigía (@AgenciaElVigia) January 29, 2025

El enojo de Mirtha Legrand con El Trece

La ausencia de su ciclo en Mar del Plata no es un tema nuevo y ya había manifestado su tristeza en diversas ocasiones. Días atrás, al salir del teatro, la conductora había admitido que veía muy difícil la posibilidad de que el programa se realice desde la ciudad balnearia. "El programa no se va a hacer en Mar del Plata", afirmó con resignación. "Siento mucho dolor por eso, me gusta hacerlo acá, pero no es mi decisión. Es una cuestión económica del canal", explicó en diálogo con la prensa.