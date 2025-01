Revelan por qué Mirtha Legrand trató tan mal a Roberto García Moritán: "Hay un pasado"

El pasado fin de semana, Mirtha generó una especie de brecha entre el periodismo de espectáculos sobre su forma de abordar a su invitado, que, pese a todo, no dio el brazo a torcer en lo referente a contar sobre las causas de la separación de la modelo. En LAM, Yanina Latorre contó que a ella le generó “incomodidad” toda la situación. “A ver: él es un atrevido y un bol… . Me hizo acordar cuando fui yo a lo de Mirtha y Beto Casella me hizo llorar dos horas como una marrana”, recordó la panelista.

“Mi marido me dijo no vayas porque no estás preparada. Hoy me levanto y los mando a la pu… que los parió”, dijo Yanina, y para ejemplificar, agregó: “Él puede responder con calma y tranquilidad y no pasó”.