Mirtha Legrand se hizo un nuevo peinado y contó que la criticaron feo

Con su característico carisma, Mirtha inició la noche preguntando a su producción y camarógrafos: "¿Les gusta la raya al medio?". La respuesta unánime fue un entusiasta "¡Sí!". Sin embargo, con picardía, la conductora bromeó: "¿Se dieron cuenta? Mmm, si yo no les digo...". A pesar de la aprobación general, Mirtha confesó que no todas las opiniones fueron positivas.

Mirtha Legrand 1.jpg Mirtha Legrand

El nuevo peinado de Mirtha Legrand que despertó todo tipo de comentarios

"Todos los llamados eran a favor, menos una que me dijo que le gustaba más la raya al costado. Y de esa es la que más me acuerdo", reveló la diva, mostrando que incluso una figura tan querida como ella no está exenta de las críticas. A pesar de este comentario, Mirtha se mostró contenta con su cambio de look y agradeció la cálida recepción del público.