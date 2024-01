Mónica Farro contó cómo juntó los dólares para comprarse su casa

Y allí, sin un gramo de pudor, ella expresó: "La verdad que lo dejé un poquito de lado. Pero sí, igual vengo facturando. Facturé bastante durante dos años porque es todo plata en dólares, con eso pagué mi techo. Así que, feliz de la vida".

Luego Farro aclaró cómo es el contenido que sube a Divasplay, la plataforma con contenido para adultos: "Yo como soy conocida y estoy casada, hay cosas que no hago, porque me parece que no está bueno. Pero eso me daría muchísima más plata, como es chatear con la gente, mandar cosas personales".

Sin embargo, por el momento puso en stand by este trabajo y explicó el motivo: "También dejé de hacer cosas porque algunas cosas de Divas las subieron a Instagram".

Sin embargo, algunos videos continua en la plataforma y Farro aclaró cuál es su video más caro: "Hay unos videos en los que estoy sola y tienen que pagar 90 dólares para verlos".