Murió Willy Quiroga, fundador de Vox Dei y pionero del rock nacional

Rápidamente, la publicación se convirtió en un improvisado obituario virtual, con ofrendas de emoción y gratitud por su obra y su inmenso legado. Una de las primeras en manifestarse fue la cantante Victoria Soulé, hija de Ricardo, su histórico compañero en Vox Dei. “Te amo, Willy, por siempre. Aplauso de pie y ovación eterna, maestro”, escribió la artista en la sección de comentarios. También compartió el posteo del comunicado en las historias de su perfil y expresó: “Willy… Ovación al maestro…. Duele el corazón”.

Quién era Willy Quiroga

Wilfrido Aníbal Quiroga, tal su verdadero nombre, nació en 1940 en Río Cuarto. Desde muy chico se abrazó a los sonidos revolucionarios del rock and roll. Luego de un período instalado en Virreyes, se radicó en Quilmes, donde en 1967 formó Mach 4 junto a Soulé, el baterista Rubén Basoalto y el guitarrista Juan Carlos Yodi Godoy. Al principio cantaban en inglés, versionando a los grupos de la época, pero una leyenda urbana atribuye a Luis Alberto Spinetta el consejo para cantar en castellano y subirse definitivamente a la ola que estaban liderando Almendra, Los Gatos y Manal.

El legado de Vox Dei

Vox Dei se asoció estéticamente al trío para plantar la semilla de la música pesada en el país. En su primer álbum, Caliente (1970), incluyeron su canción más popular, “Presente (el momento en que estás)”, firmada por Soulé y cantada a dos voces junto a Quiroga. Al año siguiente publicaron La Biblia, uno de los discos fundamentales del rock argentino, que reeditaron en 1997 con la participación de invitados como Andrés Calamaro, Fito Páez y Alejandro Lerner.

Fue el último trabajo juntos. Al año siguiente, Soulé volvió a dejar la banda y Quiroga y Basoalto siguieron adelante con Carlos Gardellini en guitarra hasta la muerte del baterista, en 2010. Los dos cantantes volvieron a coincidir en una reunión en 2013 de la que también participó Yodi Godoy, después de más de 40 años. Con el tiempo, se profundizaron las diferencias artísticas y personales que terminaron en la Justicia, cuando una presentación del guitarrista le impidió actuar con el nombre del grupo. Desde entonces, el bajista se presentó como Willy Quiroga Vox Dei y con ese formato tocó hasta que el cuerpo le dijo basta.

Willy Quiroga, Ricardo Soulé y Ruben Basoalro, integrantes de Vox Dei..jpg Willy Quiroga, Ricardo Soulé y Ruben Basoalro, integrantes de Vox Dei.

Quiroga vivió en el partido de Quilmes, donde fue declarado ciudadano ilustre por su destacada carrera. Incursionó en el cine y tuvo varias bandas. Su despedida de los escenarios fue en julio de este año en el Pub Mr. Jones de la localidad de Ramos Mejía, provincia de Buenos Aires.

“Hola amigos... Bueno, tengo que, desgraciadamente, darles una noticia que jamás quise dar. A mis 84 años, con todas las ganas de continuar, me ha aparecido una enfermedad, que no me permite cantar, ni tocar, ni continuar con la banda. Pero quiero agradecerles a todos mis amigos y a todos los que me han hecho el aguante durante tantos años. Se los agradezco, de todo corazón. Ya no puedo continuar”, había dicho en redes sociales unos meses atrás.