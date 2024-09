Muy lejos de los medios: ¿a qué se dedica hoy Nico Repetto?

Embed - Florencia Raggi contó qué hace Nicolás Repetto cuando no está en televisión

Hoy, la pareja reside en Punta del Este, Uruguay y viajan seguido a España a visitar a su hija.

El recuerdo de Mirtha y Repetto

La Chiqui no se guarda nada y recordó un amargo momento durante una premiación en los Martín Fierro. “Él ganó el primer Martín Fierro de oro. Me lo ganó a mi, nada menos. Estábamos con Daniel Tinayre en la mesa, los dos convencidos de que lo iba a ganar yo, y no. Ganó Repetto”, recordó aquel momento que sucedió en la década de los 90 con “Fax”.

“Le mandamos un beso. Que vuelva a la televisión. Yo lo quiero de rival. Un gran personaje para la televisión. Debería volver”, sumó Legrand haciendo referencia a la distancia que tomó el conductor de los medios de comunicación.

Martín Fierro a la televisión

Luis Ventura, presidente de APTRA, dio a conocer la terna de nominados a los premios Martín Fierro de televisión abierta 2023. El periodista estuvo invitado en el programa de Vero Lozano (Cortá por Lozano) donde repasó las 36 ternas y sus respectivos nominados de esta edición.

La ceremonia tendrá lugar el 9 de septiembre en el Hilton y será transmitido por Telefe.

Santiago del Moro será, por segundo año consecutivo, el conductor de la ceremonia. Este año, y como ocurre en todas sus ediciones, habrá cinco homenajes especiales para aquellos ciclos y nombres propios que hicieron época: Nuevediario, Cris Morena, Adrián Suar y Pol ka, Pasión de Sábado y Carlos Montero.

