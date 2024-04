Narda Lepes reveló por qué no le cocinaría a Milei

Consultada por el cierre de Cocineros Argentinos, expresó: “¿Qué voy a opinar? Es lo que están haciendo en general. Todo lo que nos gusta lo sacan, todo lo que sirve lo rompen. Parecería ser que tienen un plan, pero no logro entenderlo. En las elecciones del año que viene hay que patalear, no ahora porque alimentás trolls”.

En ese momento, el conductor, Juan Manuel Fontana, le consultó si, llegado el caso, estaría dispuesta a cocinarle a Javier Milei, y Lepes respondió que preferiría no hacerlo: “Ya dijo varias veces que toma gaseosas y la comida no le importa. Preferiría cocinarle a alguien que le guste comer, él ya dijo que no le gusta”.

Y cerró: “Yo le cociné a otros, a presidentes, que no me caen bien. Pero es trabajo, es lo que te toca. Pero si lo tuviera que elegir, no le cocinaría”.

Narda Lepes y las licencias por jugar al fútbol

La cocinera se había vuelto viral algunos días atrás al revelar que la mayoría de las licencias laborales que había otorgado como jefa eran para hombres, principalmente por lesiones relacionadas con el fútbol amateur, mientras que las mujeres solicitaban licencias mayormente para cuidar a otros.

En un ciclo de streaming de Telefe contó: “Le pedí a mi contador: ‘¿Me podés analizar todas las licencias que di de trabajo? Todas. Y dame estadísticas sobre eso’. El 70% de las licencias que di fueron a hombres, de enfermedad, de esas cosas, de licencia de trabajo, fueron a varones. El 85% de esas licencias son lesiones de fútbol. Del 35% de las mujeres que pidieron licencia, el 80% eran cuidar a alguien. Prioridades, ¿no?”.

“Bueno, ahí tenés a los que te dicen: ‘No, porque se embarazan, porque no sé qué’. El problema es, lo que más caro que me salió en mi vida profesional fueron las lesiones de fútbol de los varones”, cerró Lepes, mientras que las presentadoras del programa asentían.