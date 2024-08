Nazarena Vélez reveló cómo la traicionó su hijo, el Chyno

La mediática sorprendió a todos al revelar que no está hablando con su hijo, debido a una fuerte traición que este le hizo.

Nazarena Vélez se encuentra en medio de un tenso conflicto familiar que involucra a su expareja, Daniel Agostini, y a su hijo mayor, Chyno Agostini. La mediática reveló en el programa LAM (América) que su hijo la traicionó al contarle a su padre algo que escuchó mientras veía el programa en el que ella trabaja. Esto desató una serie de problemas que culminaron con una carta documento que Agostini envió a la Angelita, exigiéndole que no hable de él en público.

La situación comenzó cuando, durante un segmento de LAM, se mencionó un conflicto legal en el que estaría involucrado Daniel Agostini, relacionado con sus exmúsicos. Al parecer, Chyno escuchó el comentario y decidió contárselo a su padre. Esto llevó al cantante a tomar acciones legales contra Nazarena, a pesar de que la información no provenía directamente de ella. “Me mandó una carta documento para advertirme que no hable de él en el programa”, expresó Vélez, visiblemente enojada, durante la emisión del lunes por la noche.

Nazarena 1.jpg

El enojo de Nazarena Vélez con su hijo

Nazarena no ocultó su molestia hacia su hijo y admitió que, debido a este incidente, no le dirige la palabra. “No le hablo”, aseguró tajante, explicando que se sintió traicionada por Chyno, quien, según ella, actuó en favor de su padre sin considerar las consecuencias para ella. “Estamos viviendo juntos y hacés que tu papá me mande una carta documento, ¿estamos todos locos?”, expresó indignada.