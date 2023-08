Nelson Castro contó todos los detalles de la muerte de Silvina Luna

“Era un cuadro muy complicado porque la obligaba a estar inmunodeprimida, por eso estaba con estas infecciones complicadas de las que no podía recuperarse. Fue todo un calvario, no solo estos tres meses”, afirmó en primer lugar Castro.

“Porque junto con esto estaban los dolores intensos y eso es psicológicamente destructivo para cualquier persona”, agregó en referencia a lo que aquejaba a la modelo durante estos últimos tiempo a causa de la cirugía que recibió por parte de Aníbal Lotocki.

Nelson Castro explicó paso a paso cómo murió Silvina Luna

También dijo: “Ya no había ningún tipo de respuesta a ningún tipo de tratamiento, y había un deterioro que abarcaba lo neurológico y que hacía que no tuviera sentido tenerla con respirador. De hecho, se lo retiraron y falleció casi de inmediato”.

“Ella sufría un síndrome de Asia, un cuadro autoinflamatorio que genera que las defensas del organismo actuaran contra productos extraños en sus tejidos. Por lo tanto, destruía los cuerpos extraños y su tejido. Eso no tenía cura. La única cura era anular el sistema inmune, lo que le quitaba posibilidad de defenderse de cualquier bacteria y había una secesión de infecciones”, expresó en relación a su cuadro clínico.

Y por último, no se privó de apuntar duramente contra el cirujano que terminó por matar a Silvina Luna: ““Lotocki es un psicópata que no tiene culpa y sigue cometiendo sus acciones. No tiene cura ni solución”.