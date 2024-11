Nicki Nicole contó cuál fue el secreto para iniciar su carrera como cantante

A pesar de tener apenas 24 años, Nicki Nicole tiene mucho tiempo en la cima del top artístico argentino, siendo una de las cantantes más representativas del país, no solo en Argentina, sino también en todo el mundo. La rosarina lleva la bandera nacional a todos lados, sin embargo, no siempre fue así, y sus inicios no fueron tan fáciles.

La cantante se expresó sobre su vida antes de su irrupción en la escena cuando apenas tenía 18 años. "Los prejuicios eran internos". "¿Cómo con los pocos recursos que tengo voy a poder ser lo que me imagino?", se preguntaba entonces.

En ese momento la hincha de Newell’s estaba terminando la escuela y "no era una persona que tenía recursos, tenía sólo la compu del Gobierno y no tenía nada más".

"Estaba terminando la escuela no tenía recursos, solo una compu del gobierno"



Nicki Nicole contó que le pedía a su hermano la compu que le habían entregado en la escuela, como parte del programa Conectar Igualdad, y que así pudo comenzar a grabar sus canciones.

"¿Te robaste la compu del Gobierno?", bromeó Lucas Fridman. "No, no me la robé", respondió ella entre risas. "Era de mi hermano y él me la prestaba para poder grabar". "Así como podíamos lo hacíamos", dijo. "Hasta me daba vergüenza ir a rapear los sábados a la plaza con la misma ropa", cerró.

Cabe destacar que con tan sólo 18 años, irrumpió en la escena cuando lanzó en su canal de YouTube, el 25 de abril de 2019, "Wapo Traketero". Con ese lanzamiento rápidamente Nicki Nicole generó furor en la comunidad artística y se convirtió en una de las máximas figuras emergentes en la escena.

La fiesta de Travis Scott con Nicki Nicole

Hace unas semanas en Buenos Aires fue una de las fiestas más exclusivas y comentadas del año, cuando Travis Scott, el famoso rapero estadounidense, se presentó en un impresionante show en el Movistar Arena.

Este concierto no solo fue uno de los eventos musicales más destacados del año, sino que además reunió a las principales figuras de la escena urbana argentina, como Duki, Emilia Mernes, Nicki Nicole y Cazzu, quienes disfrutaron del espectáculo desde una ubicación preferencial.

Pero la gran noche no terminó con el concierto. Luego de su actuación, Scott encabezó un exclusivo After Party en Puerto Madero, organizado por Cube. Exchange, una plataforma de criptomonedas.

Este evento, que se llevó a cabo en el sofisticado espacio "100 Buenos Aires", en Madero Harbour, contó con la presencia de 400 invitados seleccionados, incluidos varios de los nombres más relevantes del espectáculo argentino, como Nicki Nicole, Cazzu, Rusherking, Dillom y Lit Killah.