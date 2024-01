Nico Vázquez contó que habla con su hermano muerto: "Las señales existen"

Nico- Santiago-Vazquez.jpg

“A mi me ayudó mucho lo de Santi a disfrutar un poco la muerte, entender un poco también que es parte de la vida. Obviamente hay situaciones más duras que otras porque estás más preparado, o menos. Pero cuando empezas a darte cuenta que está todavía en otro plano, y uno deja su egoísmo del abrazo y el día a día, empezas a transitarlo de otra manera”, detalló sobre de forma de afrontar la situación.

"Cuando lo recuerdo en las redes sociales, que lo haría todos los días de mi vida, lo elijo porque es como un tributo a él y recibo mucha devolución de gente que lo conoció. Te llena el alma, es como que sigue estando acá”, dijo Nico y agregó: “Me mandan fotos que no había visto, me cuentan anécdotas. Eso me llena el alma".

Culminando con su relato, Nico admitió contó que le costó asimilar la muerte de su hermano Santiago. “Fue un shock, no entendía por qué tan joven. Yo soy súper creyente y me enojé”. A pesar de esto, agregó: “Soy muy bendecido con la vida que me ha tocado. Pasé por cosas difíciles pero tengo otras que me hacen muy feliz”.