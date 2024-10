Nicole Neumann contó cómo está Pampita tras separarse de García Moritán

A lo que la modelo rubia intentaba no percibir para qué lado iban las consultas: "Si, ¿de qué?". Por lo que le debieron aclarar: "Después de su separación". A lo que la esposa de Manu Urcera expresó: "No, no sé. Yo no me meto en cosas ajenas. Yo la vi bien, profesional, haciendo su trabajo. Estábamos ahí, trabajando"

Nicole Neumann-Pampita-.mp4

Además, al ser consultada por si encontró un parecido en esta separación de la suya con Fabián Cubero, Nicole Neumann respondió: "No, creo que cada uno, cada pareja es un mundo, cada separación también. No, no sé, no encontré nada en común".

Cómo es la relación de Pampita y Nicole Neumann actualmente

Entre el deseo por saber cómo está Pampita actualmente y cómo es el vínculo con Nicole Neumann en el programa, le consultaron a la rubia si pudo hablar con ella: "No, no porque nos vimos ya para empezar a grabar directo y terminamos y yo me fui corriendo para alimentar a mi niño".

Nicole Neumann-Pampita-2.jpg

Es por eso que tampoco quiso darle un consejo: "No, no sé. No me meto, de verdad que no me meto. No habló de mi vida privada, menos me voy a meter en la vida de otros que no tengo idea, no". Y agregó: ”Les juro que no voy a entrar en eso. No me interesa para nada entrar en polémicas y menos ajenas. No sé, no opino"

Para cerrar, Nicole Neumann intentó demostrar su buena predisposición en este mal momento que atraviesa Pampita, ya que incluso mencionó que en caso de que lo necesite estaría dispuesta a tomar un café con ella: "Sí, obvio. Ya dije miles de veces que era más un tema de prensa que realmente algo que pasó. No hay nada".