La picante teoría que contó Zaira Nara sobre la separación de Pampita

Sin lugar a dudas, la noticia de la semana, en el mundo del espectáculo, ha sido la separación de Pampita . Sin embargo, no todos se pusieron al tanto de la situación de forma veloz. Se debe a que Zaira Nara se enteró tarde de lo ocurrido, por lo que reaccionó al aire y no pudo ocultar su sorpresa.

Sucede que, mientras en La Casa del Streaming comenzaba un nuevo programa, Zaira Nara se enteró de la mano de Lizardo Ponce lo que había ocurrido con Pampita y Roberto García Moritán. Es por eso que terminó completamente sorprendida por lo ocurrido y contó el motivo por el cuál no siguió de cerca los días de crisis.

“Yo estaba de viaje. No puedo creer... Ay necesito como que se apaguen las cámaras y que hablemos”, le confesó Zaira Nara a Lizardo Ponce haciendo alusión a que tenía varios comentarios para realizar al respecto que se guardaba por el hecho de no poder mantenerlos en la intimidad.

ZAIRA NO PUEDE CREER LO QUE LE ESTÁ PASANDO A PAMPITA @zairana somos todos, confirmen. #RUMIS #LACASA @lizardoponce pic.twitter.com/Upklzhu6Gr

Sin embargo, Zaira Nara no pudo contener la sorpresa por ver que luego de 10 años, Pampita y Roberto García Moritán se habían separado: “No puedo creer, no entiendo nada de lo que pasó”.

Ante esta situación, en Rumis, recordaron la nota que le hicieron a la modelo durante el verano. Es por eso que marcaron que en aquel entonces ella declaró: “La diferencia es cómo es estar enamorada de alguien que está igual que yo, que estamos los dos en la misma sintonía”. A lo que sumó sobre estas declaraciones: “Fue un piletazo”.

Zaira Nara-Pampita-1.jpg

Zaira Nara confesó cómo se comporta a la hora de afrontar una separación

Teniendo en cuanta que aún no estaba empapada del tema, Zaira Nara no pudo evitar el hecho de opinar sobre esta ruptura. Es por eso que intentó explicar cómo se suele comportar ella cuando el amor se termina: “Yo soy re de dilatar, pero bueno... me ahorré un montón de divorcios”.

“Mi hermana tiene una teoría: hay un momento de la pareja que está en el estrellato y que si no te casás ahí, después quizás seguís recontra enamorada pero empezás a ver los detalles de la convivencia”, cerró haciendo alusión a que todo podría haber sido obra del fin de enamoramiento.