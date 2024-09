Zaira reveló la razón detrás de su negativa de trabajar con Wanda Nara

Cada vez falta menos para que arranque Bake Off, bajo la conducción de Wanda Nara, se supo porque la modelo le dijo que no.

Sin embargo, uno de los rumores que más había generado entusiasmo entre el público era la posible participación de Zaira Nara, la hermana menor de Wanda. La posibilidad de ver a las hermanas Nara juntas en pantalla había sido comentada en diversos programas de espectáculos y redes sociales, donde los fans expresaban su emoción ante esa posibilidad. No obstante, Zaira finalmente reveló que no podrá ser parte de este proyecto, debido a compromisos laborales previamente asumidos.

En una entrevista reciente con Socios del espectáculo (El Trece), Zaira explicó las razones detrás de su decisión. "Estuve a punto porque me divertía ir como participante al programa. Soy cero de participar porque, si hago algo mal, me angustio", confesó. La modelo explicó que le resultaba atractiva la idea de acompañar a su hermana y verla en su nuevo rol, pero lamentablemente sus compromisos profesionales le impidieron formar parte del programa.

Zaira 2.jpg Wanda y Zaira Nara

Zaira explicó porque no va a estar en el programa de Wanda Nara

"Me divertía acompañarla a Wanda y verla desde otro lado. Pero, la verdad, es que empezamos a ver las fechas y demás, y yo tengo varios viajes ya programados y varias marcas con las que tengo acuerdos que no puedo romper. Así que no se pudo dar", añadió Zaira, lamentándose por no poder unirse al proyecto en esta ocasión.

Este anuncio fue una desilusión para quienes esperaban ver a las hermanas Nara compartir pantalla, pero Zaira dejó la puerta abierta para futuras colaboraciones con Wanda. Mientras tanto, Wanda Nara se prepara para debutar en la conducción de uno de los realities más populares de la televisión argentina, en lo que promete ser una temporada emocionante llena de competencia, risas y creatividad pastelera.