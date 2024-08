Wanda Nara mostró cómo es el camarín que le dieron en Bake Off

Wanda Nara ha comenzado con las grabaciones de la nueva versión de Bake Off Argentina, en Telefe, donde asume el rol de conductora tras su exitoso paso por MasterChef. Como era de esperarse, su llegada al canal no pasó desapercibida, y la mediática no dudó en compartir con sus seguidores de Instagram el impresionante camarín que le fue asignado, un espacio que refleja el trato de lujo y comodidad que recibe durante las largas jornadas de trabajo.