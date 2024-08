Wanda Nara reveló que tiene prohibido hablar de Mauro Icardi

image.png

“Las vacaciones muy lindas. Mi salud está muy bien, con controles. Los resultados todo bien. Estoy muy tranquila, estoy bien. De la separación no voy a hablar de eso, están las chicas. Ya saben. No tengo problemas con él, nos llevamos bien. No tengo enemigos y menos con alguien que es familia”, contestó ante la consulta del cronista de LAM.

Y agregó: “Sigo separada como lo comuniqué en mis redes sociales, lo habrán visto. No voy a dar declaraciones. Gracias”, cerrando el tema y dando a entender que no se tiene permitido hablar de Icardi delante de Francesca e Isabella, las dos nenas que tuvo con el futbolista.

Las fotos de Wanda Nara y sus hijas de vacaciones en México

Wanda Nara se separó de Mauro Icardi y, desde ese momento, emprendió un viaje por distintos lugares de América con sus dos hijas. En primer lugar, visitó Brasil, pasó por Miami, con una breve estadía en Disney y finalmente, llegó a México con la compañía de las nenas, Isabella y Francesca Icardi y su amigo incondicional Kennys Palacios.

wanda nara 1.jpg

wanda nara 2.jpg

La conductora comenzó una nueva aventura por Tulum, en el estado de Quintana Roo, y desde allí, mostró las mejores imágenes del destino costero, reconocido por sus hermosos paisajes naturales y sus playas paradisíacas. “Si tuviera que elegir otra vida, vuelvo a elegir vivir la mía. Hola México”, expresó la empresaria con algunas de las fotos que se tomó en su primer día.

En las imágenes que compartió, visitó los cenotes que se ubican en la península de Yucatán, en donde disfrutó de los pozos de agua dulce con las nenas, que quedaron fascinadas al ver esas maravillas naturales. Wanda decidió instalarse en un hotel, muy cerca del mar, en el que pudieron ver los impactantes paisajes de Tulum desde su habitación y, además, disfrutaron de varias experiencias gastronómicas.