Nicole Neumann explotó de bronca por publicar fotos en la playa: "No es necesario que..."

Sin embargo, colmaron su paciencia e hicieron algo que no le gustó para nada a la rubia, y fue así que Nicole hizo un descargo en su red social por la actitud de los fotógrafos que no comparte para nada.

image.png

El enojo de Nicole Neumann con los fotógrafos en Punta del Este

"Yo digo me pinta al atardecer comer medialunas. Me voy a la playa a comerlas tranquila. Aparecen paparazzis, bueno, ok. Estuvieron las tres horas sacando fotos mientras tomaba sol. ¿Es necesario que saquen en todas en las que estoy masticando y comiendo?", expresó Nicole Neumann en su Instagram.

Y continuó con su relato un poco molesta: "Tres horas estuvieron. Me pueden sacar solo en las que estaba tomando sol o caminando. No. Eligieron las que estoy masticando, comiendo", y luego la modelo agregó: "¿Qué va a hacer? Es así, soy un ser humano". Con este comentario la modelo dio a entender que su necesidad de saciar el hambre durante el embarazo es algo normal.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/Revista_PRONTO/status/1744417057632858289?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1744417057632858289%7Ctwgr%5E008d0fb2bee9c05df4f636f30c3e13e770d18234%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fd-24901959842176480720.ampproject.net%2F2312012346000%2Fframe.html&partner=&hide_thread=false El enojo de Nicole Neumann con los paparazzis pic.twitter.com/fjFaTzR7hd — Revista PRONTO (@Revista_PRONTO) January 8, 2024

Por último, hizo un claro pedido a los que le toman fotografías: "Cuídenme un poquito en la edición de las fotos. ¿Qué necesidad? Se sabe que como. Dios mio".