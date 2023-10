Nicole Neumann lanzó un filoso comentario por el cumpleaños de 15 de su hija Indiana

Si bien el festejo de cumpleaños de la joven no será con una gran fiesta, Fabián Cubero reveló que la convenció de hacer algo con los más cercanos en una reunión distendida. Sin embargo, todo parece indicar que la cumpleañera no tiene a su madre entre los invitados.

Nicole-Neumann-Indiana-Cubero-2.jpg

En este contexto, Nicole Neumann se encuentra algo triste por la situación y por no poder recomponer la relación con su hija. Por lo menos así lo dejó entrever en uno de sus últimos posteos, en los cuales compartió una frase que refleja su situación actual.

“Si usted ha sido brutalmente roto, pero todavía tiene el valor de ser gentil con los demás; entonces usted se merece un amor más profundo que el océano”, compartió la modelo en lo que es una frase de Emiliano Escalante y que considera que representa su estado actual.

En lo que respecta directamente al cumpleaños de su hija, ella fue recientemente consultada al respecto y se negó a opinar: “De eso no hablo, perdón. Me pueden venir a preguntar por el tema todos los días y voy a seguir con la misma respuesta. No hablo de cualquier cosa personal que no corresponde”.

Nicole-Neumann-Indiana-Cubero.jpg

“Lo primero que hago es protegerlas a ellas, cualquier cosa que se pueda decir, que pueda molestar, perjudicar o hacerles ruido van a saber que de mí no salió”, explicó respecto al motivo por los cuales no brinda detalles de su relación con Indiana Cubero.

Además, Nicole Neumann se defendió de las cosas que se dicen de ella: “La mayoría de las cosas que se dicen son mentira. Mi vida personal no pasa por lo que se ve en la tele, así que no me hago mucho problema, me importa la realidad. Pero están diciendo cosas de menores que se sienten mal con lo que leen y por lo que se genera en las redes”.