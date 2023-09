¡Así no! Flor de la V retó a Laura Ubfal por hablar de las cirugías de Nicole Neumann

“ Se ve que hay rellenos y evidentemente se está preparando para su boda, no tiene nada de malo porque vemos una cara refrescada” , agregó L aura Ubfal y fue allí cuando la conductora le puso los puntos de maneja tajante: “ Igual no está bueno opinar de las operaciones , que hable ella si quiere”.

FLOR DE LA V.mp4 Flor de la V cortó en seco un comentario de Laura Ubfal sobre Nicole Neumann.

La periodista aclaró que hizo referencia al tema porque previamente Neumann había blanqueado el tema en sus redes, pero Flor de la V se mantuvo firme en su postura. “Está bien, pero que lo diga ella”, acotó dejando muy en claro que no avalaba que Ubfal hiciera mención alguna sobre el aspecto físico de la modelo.

Nicole Neumann fue contundente cuando desde el programa de América le preguntaron si iría a la fiesta de 15 de Indiana, la que le estarían organizando Fabián Cubero y Mica Viciconte. “Me pueden venir a preguntar todos los días, pero son temas que ya saben que no hablo, voy a seguir con la misma respuesta y es que no hablo. No voy a hablar de ninguna cosa personal que no corresponde”, dijo la modelo a Intrusos.

“Yo protejo a mis hijas y no me interesa ninguna otra cosa. El resto no me importa, yo me banco cualquier bala, pero con mis hijas no”, cerró sin rodeos.