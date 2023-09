La fuerte confesión de Nicole Neumann en medio de la polémica con Indiana Cubero

Nicole Neumann viene siendo noticia en los últimos días debido a su conflicto con su hija, Indiana Cubero, quien decidió no invitarla a su íntima fiesta de 15 años que está organizando junto a su padre, Fabián Cubero, y la pareja de este, Mica Viciconte. Ante esta situación, Nicole recurrió a las redes sociales para expresar sus sentimientos durante este difícil momento de distanciamiento.

En su cuenta oficial de Instagram, Nicole Neumann compartió una imagen en la que la vemos posando en ropa deportiva, acompañada de una frase que refleja su desánimo: "Cuando no hay ganas ni motivación". La modelo, conocida por su dedicación a la actividad física, parece estar atravesando un período complicado en su vida personal.

Para completar su pensamiento, Neumann escribió: "Todo vale más", acompañado por un emoji de un brazo que simboliza la fuerza. A pesar de la difícil situación con su hija, Nicole sigue estando activa en Instagram y utiliza la plataforma para compartir sus sentimientos y reflexiones.

Esta no es la primera vez que Nicole recurre a las redes sociales para expresar sus emociones. Recientemente, eligió un mensaje en inglés que reflexionaba sobre las relaciones: "No eres responsable de la percepción distorsionada de nadie sobre vos. ¡Párate firme en tu propia luz y verdad!".

La relación entre Nicole Neumann y su hija Indiana Cubero sigue siendo motivo de controversia, y el distanciamiento parece estar afectando profundamente a la modelo. Mientras tanto, Indiana celebrará sus 15 años en una fiesta íntima junto a su padre y Mica Viciconte, lo que ha generado tensiones adicionales en esta compleja situación familiar.

En las últimas horas, el periodista Juan Etchegoyen contó cómo reaccionó Nicole Neumann al enterarse que su propia hija no la invitó a su fiesta de 15. “A mí lo que me cuentan es que la jurado de Los 8 escalones sostendría que todos los problemas que hay entre su hija y ella son culpa de su padre y todo su entorno”, explicó el periodista.

“Es más, alguien cercano a Fabián me hablaba de un llamado que habría recibido el ex futbolista de Nicole en los últimos días, llamado furioso me acotaban, en relación a esta fiesta tan especial íntima que se está preparando”, agregó.

“Este llamado que habría sucedido hace una semana se dio porque Nicole no sabe más qué hacer, me dicen que ella sostiene que a su hija le llenan la cabeza en su contra y que esto entristece a la famosa”, explicó antes de agregar: “Y cuando digo ‘le llenan la cabeza’ se referiría a Mica Viciconte y a Cubero, que son ellos los que no quieren que Indiana se acerque a su mamá, y por eso filtran todo lo que pasa. Nicole mantiene la esperanza de que Indiana vaya a su casamiento, aunque esto sea complicado que suceda”.