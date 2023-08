Así fue el baile que Flor de la V le organizó a sus hijos por su cumple 12

"¡Qué emoción! ¡Cuántos años han pasado... 12, parece que fue ayer. Me acuerdo de todo lo que sucedió la noche anterior a que nacieran", dijo, visiblemente conmovida. " A la vida simplemente le tengo que agradecer estos hijos maravillosos que tengo porque me llenan de amor cada día", agregó Flor.

"Hoy me levanté con felicidad y con nostalgia también, porque van quedando muchas cosas atrás, esto de los globos y el tren de la alegría, y van creciendo... Ese duelo es una etapa totalmente distinta de la vida que la celebro, me encanta poder acompañarlos pero también dejar de lado esa infancia, esa inocencia, me da como una cosa acá, en el corazón, por eso lo quería compartir con todos ustedes", finalizó la conductora.