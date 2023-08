Qué hace en su habitación Flor de la V antes de irse a dormir

Flor de la V visitó a Fer Dente en su programa y fue muy sincera cuando él cuando le consultó si tenía algún trastorno obsesivo compulsivo (TOC). Reconoció que hace un ritual muy particular para poder conciliar el sueño por las noches y muchos televidentes se sintieron identificados . “Tengo el lustra muebles al lado de la cama porque me gusta irme a dormir y que esté todo limpio. Entonces, antes de dormir, limpio”, expresó la conductora de Intrusos .

Por último, recordó a su mentor: dijo que ella fue la preferida del recordado productor y conductor, Gerardo Sofovich, y no Nazarena Vélez, como siempre se creyó. “Fue un maestro para mí. Le debo todo. Fue un padre, me enseñó cosas importantísimas. Era impresionante lo que sabía”, cerró emocionada.

Y alguien que también reveló que tiene un TOC fue la actriz Soledad Fandiño, pero en referencia a su ex novio, Nicolás Cabré. “Él me enseñó la manera única, correcta y absoluta de hacer la cama”, sostuvo en Es por Ahí (América). Ese aprendizaje terminó traumándola porque el hombre era muy estricto al respecto.

“Un día me agarró y me dijo ‘esta cama no la toca nadie. Esta cama es nuestra, no la toca nadie. Entonces, si la vas a tocar vos o la voy a tocar yo, se hace así’. Las sábanas rayadas no se las recomiendo, eh. Porque tenían que coincidir línea con línea. Tenía que quedar un rectángulo perfecto. Y cada raya de la parte superior de la cama tenía que coincidir con la de la parte inferior”, expuso, y en las redes no tardaron en mencionar a Cabré como responsable de ese trastorno obsesivo compulsivo.

Supuestamente, el actor era tan intenso con esto que podía sacar conclusiones descabelladas si no veía que los elementos estaban ordenados como quería. “Si no lo hacía como él quería, era que yo no lo quería. Era obligación levantarse y hacer la cama, antes de irse a trabajar había que hacer la cama. Ponele eran las 5 de la mañana y yo me ponía a armarla. Él inspeccionaba eso, el piso, todo”, concluyó.