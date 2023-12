Noquearon al cantante de Ke Personajes en una pelea callejera

Según el medio local La Pírámide, la policía llegó en cuestión de minutos para evitar que el incidente pasara a mayores. Como consecuencia del conflicto, un grupo de efectivos se llevó detenido al cantante. En el video puede verse cómo los agentes trasladan al músico esposado hasta el móvil policial. En ese entonces, Noir estaba acompañado por su novia, Sophia Ramos, y, antes de ingresar al vehículo le grita a la persona que lo filma: “Tomatela, muerto de hambre”.

Es descargo de Ke personajes

Con la discusión ya en curso intervino la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional número 29. Esta instancia, bajo la dirección del doctor Herrera y con la colaboración de la Secretaria Única, la doctora Donatto, tomó cartas en el asunto. Se dispuso la realización de diversas actuaciones legales centradas en las lesiones recíprocas que se habían producido durante el conflicto. Este procedimiento legal busca esclarecer las circunstancias del incidente y determinar las responsabilidades correspondientes de los involucrados en la riña.

Después del conflicto, Emmanuel subió un descargo en su cuenta verificada de Instagram @emanuelnoir dónde explicó su postura frente a los hechos. “Ajeno a mi trabajo, nadie puede faltarle el respeto ni a mi ni a una mujer, menos pegarle, por eso me paré de manos en el boliche. Lo que opinen me impronta poco, mi padre me enseñó que me tengo que hacer respetar y no dejar que se le pegue a una mujer”, escribió el artista justificando su respuesta.