Norberto Marcos,el ex de Fátima Florez, denunció al entorno de la imitadora

Este martes por la mañana, en el ciclo Desayuno Americano transmitido por América TV, se vivió un momento de gran interés al entrevistarse al productor teatral Norberto Marcos, ex pareja y ex representante de la reconocida imitadora y humorista Fátima Florez .

Norberto Marcos habló sobre sus planes para el 2025

Sobre sus planes, el productor se explayó con certeza: "Estoy apoyado en mis nuevos productos. La mayoría son musicales. Vamos a hacer una productora nueva, vamos a arrancar con dos obras de teatro maravillosas para la calle Corrientes a partir de marzo. Se viene un 2025 muy fuerte en ese sentido".

El tema más delicado surgió cuando se le consultó por la ausencia de diálogo con su exmujer. Sin rodeos, admitió: "Fátima está con su obra y me parece maravilloso. Lamentablemente no tenemos diálogo, fue un final muy triste. Yo creo que esto fue por muchas razones".

Norberto Marcos 2.jpg Norberto Marcos y Fátima Florez

Norberto Marcos habló del entorno de Fátima Florez

Al profundizar en las razones del final, el productor prefirió no desmenuzar demasiados detalles: "Es muy raro todo, lo que pasó, cómo pasó. Son temas que ya no quiero tocar, no suman nada. Yo sé que muchas de las personas, Milei, Marín, Pardo, o el entorno que la rodea de obsecuentes, no habrían estado cuando yo la conocí. Hay gente que se te acerca cuando estás en el éxito y que son los primeros en desaparecer cuando empezás a bajar". Esta afirmación no solo deja entrever cierta desilusión, sino también su convicción de que el entorno y las circunstancias cambiaron drásticamente en la vida de la humorista, hasta el punto de provocar un final helado entre ambos.

Además, consultado acerca de la posibilidad de mantener algún contacto, aunque sea a modo de cortesía, Marcos fue contundente: "No le voy a escribir a Fátima, no corresponde. Le deseo lo mejor, que tenga el mejor de las años, la mejor de la temporada, pero estamos en un momento donde no tenemos diálogo y no corresponde".