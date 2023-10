Nuevo amor: Juliana Díaz se olvidó de Maxi y tiene nuevo compañero

A semanas de su fuerte separación con Maxi Guidici, la ex Gran Hermano parece haber encontrado nuevamente el amor.

En medio de los rumores que han rondado a Juliana Díaz desde que comenzó su participación en el "Bailando 2023", la ex Gran Hermano se enfrentó a las especulaciones sobre un posible romance con su bailarín, Rodrigo Gutta. Los chismes sobre su estrecha relación con Gutta, en un momento de crisis con su ex, Maxi Guidici, han circulado insistentemente.

"Me dijeron que la vieron yéndose de la casa de su bailarín a las 10 de la mañana, toda despeinada. Mientras se veía la crisis con el ex, yo dije 'ella está muy cerca del bailarín'", se difundió en el programa 'DDM'. Sin embargo, en "El Debate del Bailando", Juliana se pronunció con firmeza: "¿Cuántas veces nos van a felicitar por algo que no es?".