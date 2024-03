Oriana Sabatini contó cómo será su despedida de soltera

Durante su participación en el programa, Fer Dente indagó sobre si alguien estaba pensando hacer una despedida de soltera para Oriana, a lo que ella respondió: "La están organizando mis amigas así que no tengo idea", dejando en claro que está abierta a las sorpresas que le preparen sus amistades. Además, Sabatini expresó su deseo de que el festejo se realice en Argentina, ya que prefiera evitar viajar en avión. “Si, no me quiero ir del país. De repente tirán un Brasil, Chile, pero no me quiero subir más a un avión”, explicó.

Con respecto a los detalles de la celebración, Oriana reveló que ya tiene padrinos para su casamiento y que ha designado a varias damas de honor, aunque reconoció que la elección del color de los vestidos no fue del agrado de todas.

“Tengo muchas damas de honor, son como 16. La idea es que entren, pero quiero que mis amigas estén ahí y les puse un color y me odian, fue una charla en donde les dije ‘me gusta este color y no quiero cag… la vida y que me odien, quiero que lleguen contentas, pero se lo van a poner’”, agregó Oriana Sabatini entre risas. Sin embargo, dejó en claro que es importante para ella que todas estén contentas el día del evento.

— América TV (@AmericaTV) March 22, 2024

La joven también compartió detalles sobre la entrega de los anillos, que estarán a cargo de su hermana Tiziana. Rememorando su infancia, Oriana recordó con cariño el vínculo que tenía con su hermana, destacando que, a pesar de sus travesuras, siempre han sido cómplices: “Yo era mala, pero mi hermana también era mala. Nos llevamos tres años y yo soy la mayor”.

Cathy Fulop habló de la boda de Oriana Sabatini y Paulo Dybala

Catherine Fulop también habló sobre el gran día de la cantante y reveló el especial pedido que le hizo a su hija, a muy poco de la gran boda.

"Estoy re contenta, pero no puedo decir nada, me tienen atada. Va a ser el 20 de julio, el día del amigo, en Buenos Aires”, reconoció Cathy sobre la indicación que le dio la pareja para que no se vaya de boca. “Yo creo que la que más sabe es Claudia”, confesó en relación a Claudia Villafañe, que será la organizadora del evento.

“Ori no se puede hacer el vestido acá porque escogió un gran diseñador, que es Dolce & Gabbana”, contó sobre quién será el diseñador del vestido principal, pero adelantó que tanto su hija como el futbolista, tendrán varios cambios de ropa durante su gran noche.