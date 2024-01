Pamela David reconoció que su pareja con Daniel Villa empezó de manera clandestina

Pamela se sinceró en Desayuno Americano , que ella conduce, y contó de qué manera nació el amor con Vila. Inesperadamente, fue por una infidelidad: "Cada uno estaba en su relación y yo dije: ‘Este es el chongo ideal porque no va a querer saber nada conmigo, solamente touch and go’ . Debut y despedida y chau, un besito. Y acá estamos: 14 años ”.

En continuación con su relato y entre el aporte de sus panelistas, Pamela brindó un consejo ante las cámaras del programa: “Así que no subestimen el chongueo” . Marcela Tauro, panelista del programa, también aprovechó para aconsejar al público: “ Yo les aconsejo no hacerlo en el trabajo . A mí me pasó, y después cuando te peleás, estás ‘con la peor de las ondas’.

Pamela David y Daniel Vila en el casamiento de Alejandro Fantino.jpg Pamela David llegó a la boda acompañada de por su marido, Daniel Vila.

Lo cierto es que producto de ese encuentro que en principio tenía como objetivo ser un “touch and go”, pasó a ser una gran relación. En mayo de 2023, en el programa ‘Al Dente’, la conductora mostró su felicidad por lo que provocó la aparición de Vila en su vida: “El amor que tenemos no es poca cosa porque ya vamos más de 13 años. No cualquiera se encuentra con la otra persona, no cualquier comparte las mismas cosas”

Y agregó: “Yo puedo ser. Daniel es una persona que apareció en mi vida y me hizo volver a sonreír, me ayudó con mi autoestima, sacá lo de hermosa, pero a decirme ‘sos valiosa y sos una gran mujer y mamá”.

En dicha oportunidad, cerró su relato a punto de emocionarse : “Y me lo dice cada día de mi vida y yo digo, ‘¿cómo puede ser? Llevamos 13 años y nos decimos estas cosas. Y si te muestro nuestro chat es ‘te amo’, ‘te amo’, ‘te extraño’, ‘esperame’, y así”.