Por qué se separaron Pamela David y su primer marido

Pamela David y Bruno Lábaque fueron una de las parejas más querida en el ambiente. Los protagonistas de esta historia se casaron en 2008 y se separaron en 2010, aunque el matrimonio no duró más de dos años les dejó un fruto importante: su hijo Felipe.

La conductora de Desayuno Americano reveló algunos detalles de cómo enfrentó la separación con el padre de su hijo. En LAM, Pamela contó: "En ese momento yo estaba como acomodando mis cosas, entre el divorcio y bueno, me sentía un poco expuesta".

Aunque hoy la conductora puede hablar desde otra perspectiva porque está felizmente casada con el empresario Daniel Vila, con quien tuvo a su hija Lola, Pamela no niega haber sufrido en su momento: "Fue difícil... todas las separaciones lo son. Hoy me llevo bárbaro, pero fue re difícil. Me acuerdo que hice un móvil para vos en BDV cuando estaba con Nito Artaza haciendo Danza con Cobos en Mar del Plata y estaba con los lentes de sol puestos del llanto, y no podía hablar”.

el-motivo-de-la-separacion-entre-pamela-david-y-su-primer-esposo-bruno-labaque-a-13-anos-de-su-divorcio-1702676.jpg

En su momento, Lábaque también se pronunció al respecto: "Un año en el cual hace 6 meses no veía la hora de que se vaya, el cual ¡pensaba que era el peor de mi vida! Pero... En los últimos meses se dio vuelta, cambió la historia, y hoy no sé si quiero q se vaya, la conclusión que saco amigos, es que siempre todo puede cambiar. Y que el tiempo cura todo. Depende de uno cuán largo lo quiera hacer. Pero el sol siempre está, y ¡no hay mal que por bien no venga!".

Cómo era la vida de Pamela David antes de ser famosa

El éxito y la fama desvelaban a Pamela David desde su infancia. Ya de pequeña soñaba con hacerse famosa en Santiago del Estero, primero, para después trascender la provincia que la vio crecer y hacerse conocida en todo el país.

"Yo me soñaba como actriz de telenovela del mediodía, mi sueño era ser amiga de la protagonista, me hubiera encantado ser la mala, es la que mejor la pasa, ¡la pasa bomba!", reveló la conductora de Desayuno Americano en su paso por Noche al Dente.

Embed - PAMELA DAVID sobre los PREJUICIOS y la BELLEZA: "NUNCA ME SENTÍ COSIFICADA"

Fue en ese ciclo donde recordó sus primeros pasos, cuando logró modelar para la zapatería más importante de la ciudad de Santiago del Estero. "Era una especie de 'llegaste'. Cuándo me llamaron, para mí fue resurgir. Eso me puso en un lugar de hacerme conocida. Santiago del Estero es un lugar muy chico, nos conocemos todos", reconoció.

También recordó que desde muy chica fue tarjetera de un boliche de la ciudad. "Tarjeteaba para la matiné", aclaró. Tiempo después, ya instalada en Buenos Aires, siguió probando suerte. Sus trabajos como promotora y las changuitas que hacía como extra en algunas películas le permitían pagar la pensión donde compartía habitación con otras tres chicas del interior.

"Fui extra en películas... ¡Me encantaba! Me acuerdo de algo: cuando hacía publicidades, tenía que ir a actores a cobrarlas, y ahí había un señor, Juanjo, que creo que no trabaja más, que me dijo 'vos llamá a este representante de parte mía porque vos tenés futuro'", rememoró hace un tiempo en un reportaje que le realizaron en Clarín.