Pampita contó cómo despierta todos los días a su hija Ana

Mientras de fondo se escucha la canción "You Are My Sunshine" en la versión acústica de Jasmine Thompson, Pampita muestra como con tiernas caricias en el rostro y en el abdomen de Anita va logrando despertarla poco a poco hasta que la niña abre los ojos y le dedica una hermosa sonrisa gracias al placentero despertar.

Así, Pampita comparte un momento de amor y tiempo de calidad junto a su hija, que a fines del mes de julio cumplió sus dos primeros años. La modelo en una entrevista que le realizaron recientemente en LAM que le encantaría tener más hijos, pero su marido no quiere saber nada. "Me encanta ser mamá", confesó en esa oportunidad. Y ese sentimiento se puede ver a diario a través de sus redes sociales, donde muestra la felicidad que siente cada vez que comparte momentos con sus hijos.