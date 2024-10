Pampita contó cuál es la única opción que no maneja con García Moritan

La modelo dio a conocer sus claves para transitar la separación y reveló cuál es el único gusto que no le dará a su ex.

Sin embargo, al ser consultada por su experiencia personal, Pampita expresó: “No sé, a esta altura de la vida ya no se nada”. Pese a esto, tras reflexionar por algunos segundos, se animó a tirar algunos tips, por lo que confesó cuál es la única opción que no maneja a la hora de dejar atrás el vínculo con su ex.

“Solo puedo decirle a toda la gente que quiera, que esté tirada, comiendo helado, llorando... Porque me mandan notas... Cada uno vive las cosas como se le antoja. No sé por qué piensan que es la única opción estar tirado, llorando, comiendo helado, como están diciendo por ahí”, lanzó Pampita, en diálogo con A la Tarde, haciendo alusión a que es lo único de lo que no le dará el gusto a García Moritán.

Es por eso que trató de alentar a aquellos que atraviesan este proceso para que puedan levantarse y así seguir adelante con su vida: “No juzgo al que se queda tirado. Pero parece que si no estás tirado llorando, sos una porquería de persona”.

Las claves de Pampita para dejar atrás el romance con García Moritán

En diálogo con LAM, la modelo había expresado algunas de las actividades que llevaba a cabo para no pensar en su divorcio: “Sí, estoy trabajando mucho por suerte, me encanta, hay muchas cosas, muchos viajes, disfrutando un momento profesional que en general en estas fechas es más movido”.

“Me parece que es una época para salir, muchos amigos quieren que salga de mi casa, que lo pase bien y no tengo porque no hacerlo”, opinó. Por lo que Pampita indicó que es el momento para dedicarle tiempo a lo que desea: “Tengo ganas de estar así como estoy hoy, enfocada en mi familia, en mi trabajo y que me vengan cosas lindas, obvio todo lo que me haga bien no voy a tener prejuicio, lo voy a disfrutar y tampoco no me va a importar lo que diga la gente”.