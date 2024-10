Se viralizan escandalosos chats del entorno de Moritán sobre Pampita: "Está un poco..."

En las últimas horas trascendieron mensajes que circularon en el entorno del político sobre Pampita : “ Voy a decir dos frases textuales: ‘tiene doble cara’, y la otra que me parece muy fuerte y que es peor, ‘está un poco pirada’ . Leo el textual de lo que me mandan ”, dijo Luis Bremer generando sorpresa en los panelistas.

Y agregó: “No lo vinculemos con salud mental porque en el sociolecto, que se aplica vulgarmente, no habló de una psicosis. Habló de ‘pirada’ porque, tal vez, decide rápidamente cosas distintas al mismo tiempo y no se le puede seguir la huella. Creo que no lo habrán dicho específicamente con algo tan sensible”. Para cerrar citó: “Bueno, podría ser ‘tóxica’. La palabra que usa es ‘pirada’”.