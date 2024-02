Pampita habló como nunca de la muerte de su hija Blanca Vicuña y contó todo

Sin dudas las lágrimas aparecen en la modelo cuando el calendario marca ese día. Para poder enfrentar el dolor de la mejor manera, en la familia saben que ese día especial y requiere de una tranquilidad que no obtiene el resto de los días. “ Todos los 8 para mí son un día muy especial , siempre lo digo, no es un día especial solamente el aniversario de la partida de mi hija sino que todos los meses es un día especial que yo recuerdo mucho y que también me permito sentir más ese día. Ya mi familia lo sabe, que tengo este día en el que todos saben que si mamá quiere está más reservada, como más intimista todo, que pongo flores, pongo una velita, que se recuerda en casa constantemente con ese ocho ”, contó frente a la Chiqui.

“A veces no estoy en Chile en los ochos porque ahí está el cementerio. Yo no estoy ahí, ahora estoy viviendo en Argentina. Entonces siempre me costó no poder ir al cementerio cuando quiero el día que quiero porque tengo que cruzar la cordillera para allá, ella está ahí”, terminó de contar su historia personal en la mesa que tuvo como invitados a Arturo Puig, Lucía Galán y Laurita Fernández.