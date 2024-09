Pampita reveló la verdad detrás de su polémico "Like" contra Roberto García Moritán

Ángel de Brito y Yanina Latorre, conductores de LAM, ahondaron en el tema, sugiriendo que los problemas en la pareja vienen desde hace más de un año. “Me dicen que hay una tercera en discordia y que viene por el lado de la Legislatura”, reveló De Brito en su programa, insinuando que los conflictos se habrían originado cuando Pampita encontró mensajes comprometidos entre Roberto y una periodista, aunque Latorre aclaró que no sabía si esos mensajes habían llevado a algo más. Este tipo de detalles, aunque no confirmados, han incrementado la tensión en torno a la pareja.

Pese a las continuas insinuaciones, Pampita decidió romper su silencio, pero no para aclarar la situación de su relación, sino para desmentir el polémico "like" que desató una nueva ola de especulaciones.

Pampita 2.jpg Pampita desmintió el like de la polémica

La aclaración de Pampita sobre el like de la polémica

A través de sus redes sociales, la modelo fue contundente: "No puse ningún like", aclaró en la publicación del mismo El Ejército de LAM. Con este simple pero firme mensaje, Pampita negó cualquier interacción virtual que pudiera alimentar más rumores sobre su relación. A pesar de esta aclaración, los rumores no han disminuido. Los medios siguen de cerca cada movimiento de la pareja, y mientras no haya una confirmación o desmentida definitiva sobre su matrimonio, las especulaciones seguirán creciendo.

Lo cierto es que la relación entre Pampita y Roberto García Moritán ha sido objeto de escrutinio público desde sus inicios. Se conocieron en 2019 y, tras tres meses de romance, decidieron casarse, sorprendiendo a muchos con la rapidez de su compromiso. Desde entonces, han formado una familia ensamblada con los hijos que ambos tienen de relaciones anteriores, además de su pequeña hija en común, Ana.