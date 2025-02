Pampito reveló a qué compañera de trabajo no se bancaba

Pampito 1.jpg Carmen Barbieri, Estefi Berardi y Pampito

De la rivalidad al compañerismo

Pampito y Berardi compartieron largas horas de trabajo en Mañanísima, el programa que Carmen Barbieri conduce en Ciudad Magazine. Fue en ese espacio donde, tras superar sus diferencias iniciales, forjaron una relación que terminó convirtiéndose en una gran amistad.

Con el paso del tiempo, la buena onda entre ellos se hizo evidente. Tanto es así que, incluso después de que Pampito dejara el ciclo matutino, continúan viéndose con frecuencia y compartiendo anécdotas en redes sociales.

Hace unos meses, Estefi Berardi reveló una divertida conversación que tuvo con Pampito, dejando en evidencia la confianza que hoy en día tienen. A través de sus historias de Instagram, escrachó con humor un insólito pedido que le hizo su amigo a la hora de coordinar un encuentro.

Pampito 2.jpg Estefi Berardi y Pampito

El divertido pedido de Pampito para ver a Estefi Berardi

Con la llegada de los días cálidos, Pampito pareció haberse vuelto más selectivo a la hora de organizar salidas. Según contó Berardi, el periodista dejó en claro que, si no hay pileta de por medio, no está interesado en reunirse.

"¿Tenés pileta vos ahí? No me acuerdo. ¿Se puede usar?", preguntó Pampito, a lo que Estefi respondió afirmativamente, entre risas. Sin dudar, él lanzó: "Porque si no tenés pileta, no voy, negra", una frase que hizo estallar de risa a su amiga.

Berardi no dudó en compartir el intercambio en sus redes con una frase que generó risas entre sus seguidores: "Arranca la temporada de los amigos que te escriben por la pileta". Lejos de aquel inicio tenso que tuvieron en la televisión, Pampito y Estefi han demostrado que su amistad se mantiene firme. Aunque ya no comparten el mismo espacio en la televisión, siguen encontrándose cada vez que pueden y divirtiéndose juntos.