Para llorar: Georgina Barbarossa contó qué le dijo un medio cuando quiso volver a la TV hace unos años

“ Estoy acá trabajando todas las mañanas feliz, porque en realidad no me imaginaba volver a trabajar a la mañana ”, contó sobre su presente. Pero para llegar a este éxito que vive en la actualidad, tuvo que superar momentos donde las puertas algunos medios se le habían cerrado, después de haber frenado su carrera como conductora tras el asesinato de su pareja en 2001 .

Su deseo siempre fue volver a conducir un programa matutino, pero no se sentía en condiciones: “Siento que la gente está esperando, más allá de que lo informes, que le tires buena onda”, y agregó: “Tengo una alegría infinita”

En su momento, cuando quiso volver de a poco a la televisión argentina, recibió de un medio una respuesta que la dejó atónita: “Me dijeron ´no, ya estás vieja’. Dije ´bueno, ok. Algún día vas a tener 50 años´, y me fui. Y ahora tengo más de 50, estoy trabajando y estoy feliz”, concluyó en su relato Georgina.

Actualmente, la conductora está siendo reemplazada en la "peña" por el periodista Diego Leuco, ya que está atravesando un proceso de recuperación luego de una intervención quirúrgica que se realizó en una de sus rodillas. "Diego es un amor. Me encanta, me encanta”, había declarado cuando se confirmó a Diego como conductor reemplazante, y agregó: “Yo voy a volver, pero si se quiere quedar Leuco, que se quede. A mí me encanta. Me parece un chico bárbaro. Súper preparado, re buena onda”.

La muerte de su marido

Vasco, su pareja, fue asesinado el 2 de noviembre de 2001 cuando iba en un taxi por la calle Mario Bravo, en la ciudad de Buenos Aires. Todo sucedió cuando fue interceptado por una camioneta, de donde bajaron dos hombres para intentar robarle sus pertenencias. En pleno forcejeo, le dieron varias cuchilladas y finalmente murió en el Hospital Rivadavia. El asesinato de Vasco generó un cambio rotundo en la vida de Georgina Barbarossa.