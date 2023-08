Patricia Sosa contó con pelos y señales su última experiencia paranormal

La música argentina tiene grandes voces entre sus destacados artistas, y sin lugar a dudas Patricia Sosa ocupa uno de esos lugares, avalada por sus ya más de 45 años en la profesión. Sin embargo, no todo es música en su vida, y en este caso volvió a recordar una experiencia mágica que vivió hace varios años con extraterrestres .

La artista estuvo como invitada en el programa Intrusos donde volvió a recordar el hecho: "La primera vez que tuve contacto tenía 25 o 30 años, fue en Córdoba (cerro Uritorco), yo me había divorciado y fui a buscar un grupo de meditación y me invitaron a un retiro. Estaba meditando y un señor me dijo 'tendrías que conocer a una Contactada Solitaria', que tienen mayor contacto y tienen la misión de llevar a grupos de gente a hacer contacto".