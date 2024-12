Espectáculos La Mañana Paula Bernini Paula Bernini reveló qué cree ella que le pasó a Loan y cuál es la culpa de sus padres

La reconocida periodista contó su experiencia e hipótesis sobre el caso en diálogo con el programa Poco Correctos.







La periodista del canal Todo Noticias (TN) Paula Bernini fue una de las personas que se involucró con el caso del niño Loan Peña, desaparecido en Corrientes, a través de su rol en el periodismo y fue una fuente importante para esclarecer en menor medida a través del testimonio de los familiares y su hipótesis formada luego de varios días de guardia periodística que se vivieron con mucha intensidad.

En el programa de El Trece "Poco Correctos" la periodista contó detalles de la hipótesis que formó en torno al caso del niño que aún es buscado: “Ellos no tuvieron una formación como la nuestra, ni siquiera pudieron ir a la escuela. No se les puede exigir la misma carga emocional”, contó Bernini sobre la personalidad de los familiares del niño y agregó sobre la actitud de los padres fuera de cámara:“Los llantos, los gritos, no solo de la madre, sino también del padre y los hermanitos. A la madre la he visto agarrándose de una bacha porque no podía mantenerse de pie. Y eso no me lo contó nadie”.

En continuidad con su relato confirmó que no pierde la esperanza de que el niño sea encontrado: “Yo no pierdo las esperanzas, realmente. Hace menos de un mes he declarado frente a la jueza Pozzer Penzo, y sé que se está trabajando en el caso”.