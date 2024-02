Espectáculos La Mañana Paula Chaves Paula Chaves contó cómo fue la charla que tuvo con Gustavo Conti tras el affaire de Pedro Alfonso

Paula Chaves explicó que charló con Gustavo Conti, luego de que fuera señalado como el que difundió el rumor del actor.







Pedro Alfonso y Flor Vigna quedaron envueltos en una polémica, luego de resurgieran los rumores de un affaire entre ellos durante su participación en el Bailando 2016. Paula Chaves, la esposa del actor, contó que habló con Gustavo Conti, que fue señalado como la persona que filtró el romance oculto.

“Me escribió Gus Conti hoy. Me dijo: 'estoy re caliente, no puedo creer que hayan dicho eso. Imaginate, yo jamás dije eso. Primero que jamás lo vi, y segundo si lo hubiese visto no habría sido tan boludo de salirlo a decir’”, reconoció la modelo, en diálogo con LAM.

"Le dije 'no te calientes, tratá de no engancharte con estas cosas'. Y me dijo: 'es que me indigna'. Y yo ahí le dije: 'de la misma manera que yo me indigné cuando dijeron que yo te había dejado sin trabajo a vos, porque mi decisión había sido que vos no estés más en el teatro con Pedro y que Pedro era un maltratador'", reveló Paula, sobre las palabras que intercambiaron con Gustavo y agregó: "Yo lo adoro a Gustavo, siempre dije que con él me llevé siempre espectacular y me dio pena que nos hayamos alejado".