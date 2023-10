Paula Chaves contó todo lo que tuvo que hacer Pedro Alfonso para conquistarla

En el programa radial de Matías Martin, Todo Pasa, por Urbana Play, fue el conductor quien arrancó con el tema cuando dijo: "Yo no la creí de entrada la historia entre ustedes, dije, programa de tele, no".

Entonces, ella explicó: "Él venía a cantarme Montaner, que también hoy por hoy si conozco un chico que canta Montaner, y como que decís, ¿qué onda? Venía Ricardo Fort vestido de mariachi en un caballo blanco, a cantarle a Virginia Gallardo, claro, ¿quién nos va a creer? Después venía Pedro a cantarme Montaner, medio que entrábamos en la volteada de que todo esto era medio sanata".

"A mí lo que más me enamoró fue su sentido del humor. Me hizo reír, llorar de la risa desde el minuto uno. Me decía cualquier barbaridad, y yo me reía, que me pasa al día de hoy. Eso es lo que más me atrajo", agregó Paula.

Embed - Paula Chaves: "Con Pedro convivimos un mes separados" #TodoPasa

Además, también contó: "No sé si se ponía en antihéroe, como que me decía cosas. No venía en plan seducción, era todo barbudo, él decía que estaba en su peor momento a nivel físico, estético, y a mí había algo de él, que me atraía".

Luego Matías Martin quiso saber a quién le contaba todo lo que pasaba entre ellos: "A mi primo Juan Pablo, que es como mi hermano mayor, le iba contando el minuto a minuto. A mi Pedro me gustaba, pero no me quería enganchar, porque me había peleado con mi novio antes de entrar al Bailando y no tenía ganas de meterme de vuelta, había sufrido como una condenada. Aparte no sabía si Pedro quería estar conmigo por la cámara, o no. Todo lo que pasaba era delante de cámara".

Por último, sentenció: "Al principio él no tenía mi teléfono y todo lo que nos pasaba era ahí en vivo en Ideas del Sur. Después de un tiempo sí empezamos a hablar. Si tuvimos mil idas y venidas".