Paula Trapani contó el peor secreto del Negro González Oro

Paula Trápani reveló cómo es el Negro González Oro como compañero.

Sin embargo, Ximena Capristo acotó y expresó también que "no le importaba lo que decían los demás, sino que la palabra de él era única". De todas formas, admitió: "Iba con respeto con la gente. Capaz no tenía el mismo respeto contando chistes, que eran malísimos y horribles".

"Después el resto, un hombre grande que tiene oficio de tantos años. Grande en el sentido bien. Yo tuve buena onda", agregó para dar por concluido el tema. Cabe recordar que Fabián Doman, más allá de la controversia por cómo se refirieron en el programa a dos integrantes de pueblos originarios, al percibir que su notera estaba recibiendo cierto destrato de parte de ellos, reaccionó en su defensa.

"Dale, dale. Tampoco que me dé clases de moral... Me banqué bastante que el señor te trate un poco mal al principio. Ya que la señora también te trate mal, no. Dos no", lanzó el fallido presidente de Independiente. En ese momento, Cinthia Fernández apareció en pantalla para bancar al conductor y apuntó contra Óscar González Oro: "Ay, qué suerte que vino un conductor que defiende a sus empleados".