Pescaron infraganti a Emma y Joel en Gran Hermano: qué estaban haciendo

A casi un mes desde el inicio de Gran Hermano en Telefe, la casa de la famosa competencia de reality show se encuentra en medio de un nuevo escándalo. Durante el reciente desafío semanal que obligó a los participantes a estar atados por más de 24 horas, Manzana no pudo resistirse y soltó una bomba que involucra a Emmanuel y Joel en una situación comprometedora.

GH 1.jpg Escándalo en Gran Hermano

Emmanuel, visiblemente sorprendido y algo molesto, respondió: "¿Perdón? Bueno, pero estamos en confianza ya, boludo. Están las cámaras, bola. No lo contés". Manzana no perdió la oportunidad para lanzar una chicana sobre la relación de Emmanuel con Joel: "No ves que diez minutos están bien y después se enoja".