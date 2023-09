Pilar Smith fue intervenida quirúrgicamente por un melanoma

Pilar Smith 1.jpg

Luego de la operación, Pilar Smith aseguró: "Me saqué un lunar de la espalda, que sangró, y la biopsia dio que era malo. Me lo saqué. Hoy me sacaron los ganglios por protocolo". La periodista subrayó la importancia de actuar a tiempo y hacerse controles regulares: "De pendeja, tomé mucho sol, hasta cama solar. Y ahora lo estoy pagando. Por suerte, agarré todo a tiempo. Les recomiendo que hagan sus chequeos de lunares dos veces por año".