Polémica en Gran Hermano por las especulaciones sobre el trastorno que sufriría Rosina

Lucía Maidana, una de las concursantes, expresó su opinión sobre Rosina, sugiriendo que la joven de 26 años podría estar experimentando una "adolescencia tardía". "Ya me da cosa molestarla y juzgarla porque para mí tiene algo en serio, no es normal. Tiene algo de inmadurez", señaló la futbolista salteña. Bautista, compatriota de Rosina, también opinó sobre su actitud: "Qué se yo, es colgada. Bueno, le lleva siete años a Zoe y...".

Las fuertes críticas de Furia a Rosina que generaron polémica en Gran Hermano

Las críticas hacia Rosina no se limitan al ámbito de la convivencia, ya que "Furia" la señaló con comentarios más fuertes durante una charla con Agostina. En este contexto, la participante de pelo rosa manifestó su rechazo hacia Rosina, afirmando que no la soporta y llegando a expresar de manera contundente: "No sirve para votar, no sirve para sacar información, no sirve para una mierda, sirve para garc… nomas".