Por qué Joel se enojó con Florencia dentro de la casa de Gran Hermano

Joel era su único aliado y era quien la escuchaba cuando la veía mal. El participante cambió radicalmente y empezó a simpatizar con Agostina. Florencia vio cómo trataba a su enemiga dentro del juego, no soportó más la situación y lo encaró sin filtros.

Qué hizo Florencia de Gran Hermano

La modelo plus size de Gran Hermano le reprochó su cambio de actitud a Joel y lo abordó por su amistad con Agostina. “Yo no soy así, si una persona que es cercana a mí, tiene problemas con otra, tengo que tener el mismo problema. Yo con Agos no tuve ningún problema, no me hizo nada. Me llevo bien”, le respondió el participante.

Embed Florencia le recrimina a Joel que se junta con Agostina



JOEL: “..ami Agos no me hizo nada”



Florencia: “…sigan mandándome a placa, la gente no me saca ni me va a sacar” #GranHermano pic.twitter.com/kxRExlvzIm — TIXY (@sol_breckman) January 18, 2024

“Está genial pero yo no voy a estar en ese grupo, no me digas ‘te estás quedando sola, no sé qué, te vas a ir'. No me lo digas, que la gente me saque cuando me tenga que sacar”, le respondió, muy enojada.

Joel le comentó que la mandan a placa de Gran Hermano porque es fácil de sacar y le pidió que no se queje. “Sigan mandándome a placa, no me voy a bancar que vos me digas ‘te vas a ir’”, le expuso, sin problemas. “Tarde o temprano va a terminar pasando”, le dijo y Florencia, muy segura, determinó: “No va a pasar”.