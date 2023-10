¿Por qué escuchamos canciones cada vez más cortas?

Canciones más cortas, pero ¿mejores?

Nirvana. Disco "Nevermind". Las canciones de Nirvana hoy no serían éxitos

Canciones icónicas como "Smells Like Teen Spirit" de Nirvana (5:01) o "One" de U2 (4:36) ya no son la norma, dando paso a canciones más cortas, como "STAY" de Justin Bieber y The Kid Laroi (2:21) o "As It Was" de Harry Styles (2:47). En 2022, el 37% de las canciones en el Top 100 de Billboard duran menos de 3 minutos, mientras que en 1992, solo representaban el 2%. En contraste, en 1992, el 74% de las canciones tenían una duración de más de cuatro minutos, y en la actualidad, ese porcentaje ha disminuido al 11%.

Este cambio está directamente relacionado con los hábitos de los nuevos consumidores, acostumbrados en 2023 a contenidos cortos y plataformas de streaming. La necesidad de crear contenido más rápido para satisfacer a una audiencia extensa ha influido incluso en la forma de remunerar a los artistas, ya que en Spotify, una reproducción se cuenta después de 30 segundos de escucha completa.

El algoritmo de Spotify recompensa a las canciones que se escuchan en su totalidad, lo que explica la tendencia hacia canciones más cortas y numerosas, como reporta Xataka. Esta transformación también se atribuye a la influencia de las redes sociales, los formatos cortos y la necesidad de mantener a la audiencia comprometida en un mundo lleno de opciones.

Otra influencia notoria proviene de TikTok, donde muchas descubrimientos musicales se hacen a través de canciones que aparecen en videos cortos. Por lo tanto, componer canciones que se adapten a este formato puede llevar al éxito de un nuevo tema.