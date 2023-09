Por qué Estefi Berardi se calentó feo con Carmen Barbieri

Sucede que el día jueves por la noche, Estefi Berardi realizó una cena en su casa con sus allegados en donde presentó en sociedad a su novio Nacho Vivas. A esta fiesta estaba invitada Carmen Barbieri , aunque finalmente eligió no ir.

Estefi Berardi rompió el silencio sobre su romance con Nacho Vivas, el CEO de C5N

"Perdón, no te hagas la que no. ¡Mosquita muerta! Ángel de Brito ya lo contó. Yo me estoy callando y lo sé hace un montón... ¿Por qué tenemos que callarnos nosotros? ¡Yo también! Lo sé hace como dos meses”, le recriminó sobre haberle permitido a LAM que exponga su amorío antes que hacerlo en su programa.

En este sentido, Estefi Berardi se mostró ofendida y le devolvió el reclamo por no haber estado presente en lo que para ella había sido un evento íntimo e importante al cual acudieron sus más cercanos y queridos. Es por eso que se mostró algo dolida por la situación.

Si bien todo se dio en torno al show televisivo y en medio de algunas risas, en las redes sociales la panelista expuso que no sólo era parte del show, sino que en verdad estaba ofendida con la conductora y que, pese a que pasaron algunos días, el enojo aún estaba presente.

estefi-berardi-carmen-barbieri.jpg

"Sigues enojada con Carmen?", le consultó uno de sus seguidores en la cajita de preguntas de Instagram. Por lo que Estefi Berardi no temió a la hora de sincerarse: "Sí. Faltó a una cena que organicé, pero un día antes fue al cumpleaños de un desconocido".

De esta forma, ella expuso qué fue lo que le molestó de Carmen Barbieri, quien pareciera que deberá esforzarse para volver a ganarse el cariño de su compañera de todas las mañanas.