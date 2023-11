Por qué hay una fuerte pelea entre las hermanas Wanda y Zaira Nara

WANDA Y ZAIRA NARA.mp4 Rodrigo Lussich reveló los pormenores de la pelea entre Wanda y Zaira Nara.

Las hermanas Nara fueron consideradas dos de las más importantes figuras del mundo del espectáculo y ambas estuvieron invitadas a la gran gala. Pero, por diferentes motivos, ninguna de las dos estuvo presente en esa glamorosa noche.

LA GUERRA ENTRE WANDA Y ZAIRA NARA

"Guerra de hermanas... Otro año que Zaira falla y no acude a la fiesta de los Personajes del Año", relató Rodrigo Lussich. Luego, el periodista explicó los motivos del enfrentamiento: "Wanda Nara pidió estar en un banquito en la parte delantera, se sacó la foto antes, junto con Mauro Icardi", ya que tenía que volver a Italia donde está participando en Ballando con le stelle.

"Después, llamó Ángel de Brito y pidió el mismo lugar que había usado la hermana. Obviamente no se lo dieron, porque la foto de Wanda ya se había sacado, no podía ocupar el mismo lugar. Al final, Zaira no estuvo presente". Adrián Pallares comentó que ese tipo de pedidos "es un clásico de los Personajes del Año el lugar, pero es raro lo de Zaira".

Por su parte, la panelista Paula Varela expresó su tajante postura al respecto: "Que se lo disputen dos hermanas... Te dicen 'lo tiene tu hermana', bueno, poneme al lado, al costado, qué se yo". Pero no sería la primera vez que se da esta disputa entre las hermanas Nara. "Ya es el segundo año que hace quilombo", sentenció Pallares, dejando claro que las hermanas, tal vez, no sean tan unidas como se muestran.