Ángel de Brito contó el peor chisme de Zaira Nara en el Bailando

Tras eso, el conductor aseguró que, tras el escándalo, ella pidió que bajaran a la ex Gran Hermano del concurso. Además, contó que en complicidad con Wanda, la modelo también exigió que desvincularan a su papá, Andrés Nara y su esposa, Alicia Barbasola.

La novia de Facundo Pieres intentó defenderse y usó sus redes para volcar su descargo ante las acusaciones: “Nunca dejaría sin trabajo a alguien. Están mintiendo. Yo me bajé, porque lo que pasó ayer es mi límite. No pedí nada, no exigí nada. Todo eso que dicen es mentira”.

La respuesta de Ángel de Brito

El conductor de Los Ángeles de la Mañana, en su programa de este jueves, redobló la apuesta y tildó a las hermanas de “mentirosas”.

“Sí, Zaira, bajaste gente del programa. No te hagas la tonta, porque esto es real y lo sabe toda la producción. De hecho, (Alicia) Barbasola tiene las pruebas de que esto ocurrió. Sé que vos pediste que Barbasola y tu papá no estén en la pista cuando vos estabas ahí. ¿Tenés derecho? Sí. ¿Te lo dieron? Sí”, lanzó de Brito.

Además, Ángel reiteró que lo mismo intentó hacer Zaira con la ex Gran Hermano, y la negativa de la producción fue lo que impulsó su salida de la pista más famosa del país: “Cuando pasa todo esto, Zaira habla con los dueños de la marca y dice ‘De esta manera no continúo, si está esta piba ahí (por Coti), no vuelvo más’”.

Y finalizó: “El dueño de la marca llamó a la producción y dijo: ‘Si no la rajan a esta piba, Zaira no vuelve más’. ¿Qué dijo la producción? ‘Coti sigue en el streaming’. La empresa la banca”.